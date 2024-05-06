В Княжпогостском районе депутата лишили полномочий

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Инициатива нашла поддержку у подавляющего большинства присутствовавших, а именно 10 из 11 участвующих депутатов. Во время собрания депутатов местного районного совета было принято решение о прекращении обязанностей одного из членов совета Людмилы Клюндт, представляющей региональное отделение КПРФ.

Обнародованная 3 мая информация на официальном ресурсе совета выявила основания для такого решения. Отмечается, что основной причиной для прекращения властных полномочий стала потеря конфиденциальности между депутатом и обществом. Конкретное проступление, указанное в документе, связано с коррупцией.

Выяснилось, что Людмила Клюндт не предоставила честные сведения относительно своих доходов и расходов, а также информацию о своем имуществе и обязательствах неимущественного характера за текущий год.