В Княжпогостском районе депутата лишили полномочий
- 17:15 6 мая
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- Белла Лебедева
Инициатива нашла поддержку у подавляющего большинства присутствовавших, а именно 10 из 11 участвующих депутатов.
Во время собрания депутатов местного районного совета было принято решение о прекращении обязанностей одного из членов совета Людмилы Клюндт, представляющей региональное отделение КПРФ.
Обнародованная 3 мая информация на официальном ресурсе совета выявила основания для такого решения. Отмечается, что основной причиной для прекращения властных полномочий стала потеря конфиденциальности между депутатом и обществом. Конкретное проступление, указанное в документе, связано с коррупцией.
Выяснилось, что Людмила Клюндт не предоставила честные сведения относительно своих доходов и расходов, а также информацию о своем имуществе и обязательствах неимущественного характера за текущий год.
Последний раз официальные сведения о своих доходах Клюндт раскрывала в 2022 году, указав, что ее доход в 2021 году составил 1 миллион 14 тысяч рублей, а также сообщила о владении долями в двух квартирах.