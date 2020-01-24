Эксперты рассказали, можно ли заболеть раком от микроволновки

Микроволновая печь и принцип ее работы оброс в народе рядом мифов. К примеру, некоторые считают, что ее волны меняют структуру пищи. Правда ли это, рассказали в Роспотребнадзоре.

Микроволны – это электромагнитная энергия, такая же, как свет или радиоволна. Но люди часто пугаются услышав такой термин и рисуют в голове картины страшных последствий облучения. Например, рак и онкологию. Однако самые жуткие мифы о микроволновках – всего лишь мифы.

Первый миф – радиоактивность микроволн. Это большое заблуждение людей. В ходе многочисленных экспериментов, где изучалось воздействие микроволн на человека, ученые установили, что электромагнитные лучи не обладают ионизирующим действием.

Второй миф – изменение структуры пищи. Якобы пища после разогрева становится канцерогенной. Но и тут научного подтверждения нет, поскольку такие изменения могут возникнуть только после воздействия радиоактивных волн на продукт. Кроме этого, канцероген можно получить, если пережарить пищу на обыкновенной сковороде, но никак не при воздействии микроволн аппарата.

Третий миф - микроволновое излучение очень опасно для человека. Хотя на самом деле эти волны приносят точно такой же вред организму, как вай-фай или телевизор. Отличие только в том, что во время приготовления пищи волны более активны. Но при этом нужно помнить то, что эти волны находятся только внутри печи. Также следует отметить, что подобные волны не имеют свойства накапливаться в предметах, они как возникают, так и затухают.

Как отметили в Роспотребнадзоре, микроволновка может быть опасна, но только в том случае, если она неисправна. И только для определенных людей. Например, она может повлиять на человека с сердечным стимулятором, который крайне чувствителен к микроволнам.

Кстати, недавно в Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком. Им оказалась обычная поваренная соль или хлорид натрия. Ученые изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

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