Ученые назвали самый обычный продукт, который борется с раком

В Университете Джорджии в США нашли «бытовое» средство для борьбы с раком – это обычная поваренная соль или хлорид натрия. Об этом сообщает «Российская газета».

Как пишет источник, ранее ученые не присматривались к соли, так как она быстро растворяется и теряет свойства. Но сейчас они изучили наночастицы хлорида натрия и их поведение в среде, после чего поняли, что они способны проникать в клетки через эндоцитоз. Тогда они распадаются и разрывают плазматическую мембрану клетки, а организм получает сигнал бороться с патогенами – в том числе и раковыми клетками.

Более того, такое лечение не просто борется с раковыми клетками – оно уничтожает их немедленно. Во всяком случае, так утверждает химик университета Джин Се. Се. Он отметил, что наночастицы хлорида натрия обладают относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, и поэтому лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. При этом они сливаются с жидкой системой организма. Не накапливаются в организме и не имеют токсичности даже при введении в высоких дозах.

Новый метод борьбы с раковыми клетками опробован на грызунах. Согласно результатам эксперимента, рост опухоли замедлился на 66 процентов по сравнению с контрольной группой мышей.

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