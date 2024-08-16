Совет ветеранов республики провел акцию "Чужих могил не бывает" в Корткеросском районе Коми

Республиканский совет ветеранов и "серебряные волонтеры" вместе с участником специальной военной операции Артемом провели очередную акцию "Чужих могил не бывает" в Корткеросском районе, поселке Аджером. Это мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и прошло под лозунгом "Доброе дело от доброго сердца".

Церемония началась у памятника "Катюше", установленного в 2020 году по инициативе Александра Торопова. Ветераны отметили, что создание памятника объединило людей разных поколений и вызвало гордость у участников.