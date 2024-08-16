Совет ветеранов республики провел акцию "Чужих могил не бывает" в Корткеросском районе Коми
- 01:00 17 августа
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- Инесса Богатая
Республиканский совет ветеранов и "серебряные волонтеры" вместе с участником специальной военной операции Артемом провели очередную акцию "Чужих могил не бывает" в Корткеросском районе, поселке Аджером. Это мероприятие было посвящено 80-летию Великой Победы и прошло под лозунгом "Доброе дело от доброго сердца".
Церемония началась у памятника "Катюше", установленного в 2020 году по инициативе Александра Торопова. Ветераны отметили, что создание памятника объединило людей разных поколений и вызвало гордость у участников.
Активисты отправились на кладбище, где ухаживали за могилами героев Великой Отечественной войны. Ветеранские организации изготавливают таблички и кресты для заброшенных могил, но еще много работы предстоит сделать.
На встрече ветераны и волонтеры поработали на захоронениях Алексея Чукичева, Федора Михайлова, Николая Голышева и Николая Киселева. Также Людмила Жукова, председатель Республиканского совета ветеранов, навестила четырех женщин, переживших войну – Марию Киселеву, Ольгу Кутькину, Галину Сивчук и Галину Мимгур. Душевное общение и подарки оставили добрые воспоминания.
Участники мероприятия заслуженно получили благодарственные слова за принесенную радость и заботу.