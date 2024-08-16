Кабачковые оладьи с секретом: Для хруста и вкуса кладу в них 1 плод — никакой клейкости и водянистости не будет
- 17:01 16 августа
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- Служба новостей
Оладьи из кабачка — простое блюдо для лета. Но не у каждой хозяйки они получаются плотными и хрустящими, нередко блюдо выходит водянистым.
Но если добавить в оладьи из кабачка один плод, никакой клейкости и водянистости не будет. Речь идёт о картофеле.
Для приготовления блюда берём:
- 2 кабачка;
- 1 картофелину;
- 2 яйца;
- соль и специи;
- 4 ст. л. муки;
- масло для жарки.
Секрет в том, что крахмал в составе картошки «связывает» тесто, при жарке оно получается более плотным, оладьи выходят с румяной корочкой.
Картофель и кабачки натираем, добавляем яйца, специи, соль и муку, вымешиваем. Жарим оладьи на разогретой с маслом сковородке с 2 сторон, пишет hibiny.ru.