В Сыктывкаре сборы ребенка в школу обойдутся в 25 тысяч рублей

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Подготовка ребенка к школе в Сыктывкаре будет стоить порядка 25 тысяч рублей. О таких ценах сообщает региональный телеканал "Юрган". Школьная форма, обувь, спортивный костюм, канцелярские принадлежности и рюкзак - все это требует значительных затрат. Особенно дорого обходится экипировка младших школьников, так как дети быстро растут, и одежду нужно обновлять каждый год. На одну только форму потребуется 10 тысяч рублей, причем для девочек суммы выше.

Отметим, что костюм с брюками в магазинах столицы Коми стоит около трех тысяч рублей, кроме того, к нему надо приобрести минимум две рубашки. Они стоят около около тысяч рублей. Для девочки юбка на замену обойдется в более высокую цену. Также необходимы туфли и пара колготок.

Родителям приходится совмещать желание детей выглядеть модно и необходимость сэкономить. Продавцы советуют комбинировать различные предметы одежды.

Сбор школьного гардероба для мальчика намного дешевле: нужны две пары брюк, пиджак или жилетка, и несколько рубашек разных цветов. При выборе одежды нужно внимательно читать этикетки и изучать информацию на них.

Главный специалист-эксперт Отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора Коми Татьяна Столбецкая отмечает, что на ярлыках должна быть указана полная информация о товаре и производителе, его место нахождения и дата выпуска.

Несмотря на расходы, родители уверены, что школьная форма необходима, так как она приучает детей к деловому стилю.