В Инте смогли определить временно исполняющего обязанности мэра

В Инте смогли определить временно исполняющего обязанности главы администрации города. Им стал Григорий Николаев, его кандидатуру утвердили на внеочередном заседании Совета депутатов северного города Коми.

Голосование состоялось 15 августа, все присутствующие на сессии - 12 депутатов, единогласно проголосовали на Григория Николаева. Отметим, что ранее чиновник занимал должность вице-мэра Инты. Г. Николаев отвечал за вопросы по коммунальным сферам, жизнедеятельности отдаленных населенных пунктов муниципалитета и вопросы учета и распределения жилфонда.