В одном из районов Коми увеличат количество школьных автобусных маршрутов

16 августа руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов сообщил на встрече с региональными СМИ о планах по созданию новых школьных маршрутов. В рамках подготовки к ведется ремонт участка трассы Ухта - Сыктывкар (12 км), который регулярно вызывал жалобы местных жителей.

Немчинов отметил, что на участке, где проходят два школьных маршрута, дорожники уже провели фрезеровку и ожидается асфальтирование. Работы должны завершиться к началу учебного года.