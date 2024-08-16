В одном из районов Коми увеличат количество школьных автобусных маршрутов
- 20:30 16 августа
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- Инесса Богатая
16 августа руководитель Княжпогостского района Анатолий Немчинов сообщил на встрече с региональными СМИ о планах по созданию новых школьных маршрутов. В рамках подготовки к ведется ремонт участка трассы Ухта - Сыктывкар (12 км), который регулярно вызывал жалобы местных жителей.
Немчинов отметил, что на участке, где проходят два школьных маршрута, дорожники уже провели фрезеровку и ожидается асфальтирование. Работы должны завершиться к началу учебного года.
В районе насчитывается 8 школьных маршрутов, многие из которых проходят в Емве. В прошлом году добавили новый маршрут для более удаленной улицы города. Сейчас разрабатывается еще один маршрут от ул.Сенюкова.
Глава района подчеркнул, что благодаря республиканской поддержке обновлен парк школьных автобусов, что позволяет рассматривать возможность увеличения маршрутов. Однако, необходима реальная потребность и соответствующая инфраструктура, включая остановки и безопасные дороги.
Средства на обустройство маршрутов планируется привлечь из местного бюджета и республиканских субсидий. Немчинов выразил надежду, что в следующем году удастся улучшить дорогу в сторону с.Серегово на 18 км.