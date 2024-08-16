В Сыктывкаре стало меньше первоклассников

В наступающем учебном году школы Сыктывкара примут меньше первоклассников по сравнению с предыдущим годом. Планируется создать 139 первых классов, включая два класса для детей с ограниченными возможностями: один в школе №18 для детей с задержками психического развития и другой в школе №26 для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Наибольшее количество первых классов (по 6-8) будут открыты в школах №43, №24, №25, №35 и №12. По состоянию на 15 августа уже сформированы 129 первых классов, и все еще есть свободные места. Количество первоклассников уменьшилось незначительно: с 3, 6 тысяч детей в прошлом году планировалось открыть 144 класса, в этом году ожидается 3, 5 тысячи детей.