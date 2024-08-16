В Коми за шесть месяцев конфисковали имущество коррупционеров на сумму более 70 млн рублей
- 22:45 16 августа
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- Инесса Богатая
В первом полугодии 2024 года прокуратура Республики Коми провела анализ рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией. Всего было рассмотрено 26 дел, что на 20 меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Количество осужденных уменьшилось на 22, 6%, с 53 до 41 человека.
Чаще всего под обвинительный приговор попадали работники сферы образования (15 человек), коммерческих компаний (8 человек), органов власти и местного самоуправления (3 человека), здравоохранения (2 человека) и правоохранительных органов (1 человек).
Наказания включали лишение свободы (15 случаев, из них 10 – реальные, 5 – условные), штрафы (14 случаев) и исправительные работы (12 случаев). Штрафы также выступали в качестве дополнительного наказания (22 случая), лишение права заниматься определенной деятельностью (21 случай) и ограничение свободы (1 случай). Максимальный срок лишения свободы составил 9 лет, а наибольший штраф достиг 2, 1 млн рублей.
Имущество 9 коррупционеров общей стоимостью более 2 млн рублей было конфисковано. Для обеспечения возмещения ущерба и исполнения наказания судами наложен арест на имущество на сумму свыше 70 млн рублей.