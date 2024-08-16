В Коми за шесть месяцев конфисковали имущество коррупционеров на сумму более 70 млн рублей

В первом полугодии 2024 года прокуратура Республики Коми провела анализ рассмотрения уголовных дел, связанных с коррупцией. Всего было рассмотрено 26 дел, что на 20 меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Количество осужденных уменьшилось на 22, 6%, с 53 до 41 человека.

Чаще всего под обвинительный приговор попадали работники сферы образования (15 человек), коммерческих компаний (8 человек), органов власти и местного самоуправления (3 человека), здравоохранения (2 человека) и правоохранительных органов (1 человек).