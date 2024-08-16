Сыктывкарцы не стали платить по кредиту из покойного родственника, и суд из поддержал

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Банк не смог взыскать с жителей Коми задолженность по кредиту их умершего родственника. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда. Как следует из материалов дела, покойный сыктывкарец некогда оформил кредит на покупку жилья. Однако осенью минувшего 2023 года он скончался.

Члены семьи заемщика не вступили в наследство, потому спустя полгода суд признал имущество мужчины в виде квартиры выморочным.

Согласно законодательству выморочное имущество, а именно квартира, перешли в распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар".

С учётом вышеописанных обстоятельств суд взыскание по кредиту наложил на столичную мэрию, а требования банка к родственникам оказались безосновательными.