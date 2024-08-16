Сыктывкарцы не стали платить по кредиту из покойного родственника, и суд из поддержал
- 09:00 16 августа
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- Татьяна Зубова
Банк не смог взыскать с жителей Коми задолженность по кредиту их умершего родственника. Детали разбирательства рассказали в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.
Как следует из материалов дела, покойный сыктывкарец некогда оформил кредит на покупку жилья. Однако осенью минувшего 2023 года он скончался.
Члены семьи заемщика не вступили в наследство, потому спустя полгода суд признал имущество мужчины в виде квартиры выморочным.
Согласно законодательству выморочное имущество, а именно квартира, перешли в распоряжение администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар".
С учётом вышеописанных обстоятельств суд взыскание по кредиту наложил на столичную мэрию, а требования банка к родственникам оказались безосновательными.
В ведомстве также отметили, что приговор в законную силу пока не вступил.