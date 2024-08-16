В Коми при столкновении двух внедорожников пострадал годовалый ребенок
- 09:40 16 августа
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- Татьяна Зубова
На Удоре в аварии с двумя внедорожниками пострадал годовалый ребенок. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
По информации ведомства, ДТП произошло вчера, 15 августа, около половины второго дня. Мужчина 67 лет, находясь за рулем Chevrolet Niva, ехал со стороны деревни Усть-Вычерга в направлении поселка Благоево. На четвёртом километре дороги "Подъезд к д.Усть-Вычерга" его авто столкнулось с ВАЗ-213100.
В результате аварии водитель Chevrolet Niva "заработал" ссадину на лбу, плюс остается подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину направили в больницу. От прохождения медицинского освидетельствования автовладелец отказался.
Пассажиры другой "Нивы" также получили травмы. Так, 37-летнему водителю медики диагностировали закрытый перелом тазобедренного сустава слева. Направлен в больницу. 29-летняя пассажирка получила тупую травму грудной клетки. Годовалый мальчик получил ушиб правой голени. Пристегнутые ремни безопасности спасли пострадавших от более серьезных последствий, а ребенка защитило специальное детское удерживающее устройство.
Напомним, ранее днем ранее в аварии с самосвалом едва не погиб молодой парень. Водитель убегал от погони, не справился с управлением и врезался в большегруз. В материалах дела уточняется, что нарушитель не имел прав и не был пристегнут ремнями безопасности. На помощь пострадавшему выехали спасатели и реанимобиль.