В Коми при столкновении двух внедорожников пострадал годовалый ребенок

На Удоре в аварии с двумя внедорожниками пострадал годовалый ребенок. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

По информации ведомства, ДТП произошло вчера, 15 августа, около половины второго дня. Мужчина 67 лет, находясь за рулем Chevrolet Niva, ехал со стороны деревни Усть-Вычерга в направлении поселка Благоево. На четвёртом километре дороги "Подъезд к д.Усть-Вычерга" его авто столкнулось с ВАЗ-213100.