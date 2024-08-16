ВТБ: жители СЗФО получили свыше 1,5 млрд рублей по новой семейной ипотеке

По итогам первого месяца работы обновлённой госпрограммы «семейной ипотеки» более 200 семей получили ее в ВТБ на Северо-Западе. Общая сумма жилищных кредитов превысила почти 1,5 млрд рублей. По словам экспертов банка, после изменения условий господдержки на ипотечном рынке семейная программа станет основным форматом получения льготных кредитов.

«Семейная ипотека» - это государственная льготная программа, позволяющая приобрести жилье в кредит по ставке ниже рыночной. На фоне завершения универсальной господдержки и высоких рыночных ставок доля «семейной» программы в стране растёт - в ВТБ сообщили, что на нее приходится половина всех ипотечных продаж.

Подавляющее большинство клиентов покупают по госпрограмме квартиры, в среднем занимая 6,6 млн рублей. Наибольший объем выдач приходится на Москву с областью (ок. 4,5 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 1,3 млрд) и Краснодарский край (прим. 500 млн).