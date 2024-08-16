ВТБ: жители СЗФО получили свыше 1,5 млрд рублей по новой семейной ипотеке
- 11:18 16 августа
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ВТБ: жители СЗФО получили свыше 1,5 млрд рублей по новой семейной ипотеке
По итогам первого месяца работы обновлённой госпрограммы «семейной ипотеки» более 200 семей получили ее в ВТБ на Северо-Западе. Общая сумма жилищных кредитов превысила почти 1,5 млрд рублей. По словам экспертов банка, после изменения условий господдержки на ипотечном рынке семейная программа станет основным форматом получения льготных кредитов.
«Семейная ипотека» - это государственная льготная программа, позволяющая приобрести жилье в кредит по ставке ниже рыночной. На фоне завершения универсальной господдержки и высоких рыночных ставок доля «семейной» программы в стране растёт - в ВТБ сообщили, что на нее приходится половина всех ипотечных продаж.
Подавляющее большинство клиентов покупают по госпрограмме квартиры, в среднем занимая 6,6 млн рублей. Наибольший объем выдач приходится на Москву с областью (ок. 4,5 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 1,3 млрд) и Краснодарский край (прим. 500 млн).
«С уходом универсальной господдержки ценность «семейной» ипотеки для россиян выросла. Если в первом полугодии в ВТБ на неё приходилось в среднем чуть больше 40% от объема ипотечных продаж, то сегодня - уже половина. Из-за недавнего раунда повышения ставок на рынке и достаточно серьезного изменения IT-ипотеки доля «семейной» госпрограммы в выдачах продолжит расти», – сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Правительство опубликовало новые условия «семейной ипотеки» 10 июля, после чего банки начали оформлять жилищные кредиты в рамках обновленной программы. Сейчас под условия программы попадют россияне, воспитывающие одного ребёнка в возрасте до 6 лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ставка для всех регионов едина.
Все три категории могут купить по льготной ставке частный дом от застройщика или получить деньги на его строительство подрядчиком с использованием счета эскроу в любом регионе страны. Клиентам с одним ребенком до 6 лет и ребенком-инвалидом также доступна покупка квартиры в новостройке по всей территории России и рефинансирование ранее оформленной ипотеки. Заемщики с двумя несовершеннолетними детьми могут их купить только в городах с численностью не более 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) и отдельных регионах, определяемых правительством.