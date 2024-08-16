Наиболее подверженной коррупции сферой в Коми оказалось образование

Прокуратура республики проанализировала судебные дела о коррупции за первые шесть месяцев 2024 года. Рассмотрено 26 дел, что на 20 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число осужденных снизилось с 53 до 41 человека.

Наибольшее количество осужденных среди работников сферы образования — 15 человек, среди коммерческих организаций — 8 человек, органов власти — 3 человека, здравоохранения — 2 человека, правоохранительных органов — 1 человек.