Наиболее подверженной коррупции сферой в Коми оказалось образование
- 16:30 16 августа
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- Инесса Богатая
Прокуратура республики проанализировала судебные дела о коррупции за первые шесть месяцев 2024 года. Рассмотрено 26 дел, что на 20 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Число осужденных снизилось с 53 до 41 человека.
Наибольшее количество осужденных среди работников сферы образования — 15 человек, среди коммерческих организаций — 8 человек, органов власти — 3 человека, здравоохранения — 2 человека, правоохранительных органов — 1 человек.
Из 15 осужденных на лишение свободы 10 отбывают срок реально, 5 — условно. Штраф был основным наказанием в 14 случаях, исправительные работы — в 12. Дополнительно применялись штрафы (22 раза), лишение права заниматься определенной деятельностью (21 раз) и ограничение свободы (1 раз). Максимальный срок лишения свободы составил 9 лет, самый крупный штраф — 2, 1 миллиона рублей.
У 9 коррупционеров конфисковано имущество на сумму более 2 миллионов рублей, а арестовано имущество на 70 миллионов рублей для обеспечения возмещения ущерба и исполнения наказаний.