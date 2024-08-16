Жители Коми стали тратить на мобильные игры на 90% больше времени

В 2024 году жители Коми ежемесячно стали проводить за мобильными играми свыше 12 часов, что на 90% больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась на 46% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28% в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53%.

Самой популярной игрой у жителей Коми по объему потраченного интернет-трафика за 6 месяцев 2024 года стала Mobile Legends, которая год назад замыкала топ-3. Следом за ней идут онлайн‑платформа для создания игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call Of Duty и игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на жителей Коми 36-45 лет (37%). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (27%), еще 16% интернет-трафика этого сегмента потребляют пользователи 46-55 лет. По России мужская и женская аудитории среди пользователей игровых приложений распределились почти поровну. Но в Коми мужчины любят мобильные игры больше чем женщины — мужчины составляют 53% от всех пользователей, на них же приходится 52% от всех потраченных в играх гигабайт.