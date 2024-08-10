В Коми объявлен сбор гумпомощи для пострадавших жителей Курской области

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В республике Коми стартовал сбор предметов помощи для жителей Курской области, пострадавших в результате атаки украинских неонацистов. Как сообщили в пресс-службе республиканского отделения партии "Единая Россия", необходимые вещи можно приносить в местные отделения партии по всему региону. В Сыктывкаре пункты сбора организованы в Волонтерском центре Партии, расположенном по адресу: улица Интернациональная, дом 106.

По словам секретаря Коми регионального отделения партии "Единая Россия" и главы Республики Коми Владимира Уйбы, действия киевского режима, направленные против мирных жителей и гражданских объектов, подчеркивают бесчеловечность текущих конфликтов. Владимир Уйба выразил желание скорейшего восстановления пострадавших и подчеркнул, что республика готова оказать всю необходимую помощь в сложившейся ситуации. "Несмотря ни на что, Победа будет за Великой Россией", — добавил он.

Сейчас в рамках акции поддержки требуются различные предметы первой необходимости. Это включает средства личной гигиены, такие как зубные щетки и пасты, мыло, шампунь, а также бытовую химию, мелкую бытовую технику (чайники, переносные плитки, газовые баллоны малого объема), инструменты, генераторы, медикаменты и продукты длительного хранения. Все собранные гуманитарные грузы будут направлены жителям Курской области для удовлетворения их насущных потребностей.

Кроме того, для тех, кто желает внести финансовую помощь, открыт сбор средств через фонд "Добрая Республика". Перечислить средства можно по следующим реквизитам:

Получатель платежа:

ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"

ИНН 1101171396 / КПП 110101001

ОГРН 1211100001980

Счет в Сбербанке:

Р/с: 40701 810 1 28000000053

К/с: 30101810400000000640

БИК 048702640

Коми отделение No 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:

"Добровольное пожертвование на программу помощи жителям Курской области"

Назначение платежа для юридических лиц:

"Добровольное пожертвование на программу помощи жителям Курской области"