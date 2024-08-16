90% россиян не умеют заваривать зеленый чай — эти 2 правила помогут сделать популярный напиток действительно целебным
- 11:05 16 августа
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- Служба новостей
Зеленый чай — это настоящий кладезь полезных веществ, которые помогают поправить здоровье. Что же именно делает этот напиток таким целебным?
Основной компонент зеленого чая — это кофеин. Он мягко воздействует на организм, придавая нам силы, улучшая настроение и укрепляя тонус.
Медики предупреждают, что кофеин может оказывать воздействие на сердечно-сосудистую систему. Но воздействие этого вещества, содержащегося в зеленом чае, гораздо мягче, чем у кофеина в кофе.
Еще один элемент зеленого чая — танин. Это вещество поможет успокоить разбушевавшийся желудок, очистить его, нормализовать обмен веществ и вывести токсины.
Важным свойством напитка является то, что он является отличным природным антидепрессантом. Если вы частенько испытываете стрессы или подвержены плохому настроению, попробуйте добавить его в своей рацион.
Но помните: чтобы получить максимальную пользу от зеленого чая, его нужно научиться правильно заваривать. Существует два правила, которые помогут вам приготовить идеальный напиток.
Правило первое: прежде чем опустить листья чая в заварник, промойте их теплой кипяченой водой. Правило второе: никогда не заваривайте зеленый чай кипятком — используйте вместо это горячую воду, пишет hibiny.ru.