90% россиян не умеют заваривать зеленый чай — эти 2 правила помогут сделать популярный напиток действительно целебным

Зеленый чай — это настоящий кладезь полезных веществ, которые помогают поправить здоровье. Что же именно делает этот напиток таким целебным?

Основной компонент зеленого чая — это кофеин. Он мягко воздействует на организм, придавая нам силы, улучшая настроение и укрепляя тонус.