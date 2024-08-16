Обманула агенство микрозаймов: в Ухте женщина предстала перед судом за мошенничество

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Жительницу Ухты признали виновной в неправомерном присвоении денежных средств микрокредитной компании. Суд установил, что в августе 2022 года Д., будучи директором столовой, с согласия одного из своих сотрудников, оформила на его имя договор займа у микрокредитной компании и самостоятельно вносила платежи по этому займу.

Однако, в феврале 2023 года, Д., воспользовавшись личными данными этого сотрудника, под предлогом оплаты предыдущего займа, получила коды активации и, обманом, оформляла новые займы на общую сумму в 54 995 рублей без ведома сотрудника. Таким образом, она похитила кредитные средства микрокредитной компании. Женщина имела значительные долги и не планировала погашать займы. Сотрудник узнал о задолженности от коллекторов и обратился в правоохранительные органы.

Женщина не признала свою вину. Сторона защиты утверждала, что сотрудник был осведомлен о заемных соглашениях на его имя и получил часть денежных средств, а женщина не смогла вернуть долг из-за проблем со здоровьем.