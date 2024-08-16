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В одном из районов Коми убрали лесные свалки по требованию прокуратуры

В одном из районов Коми убрали лесные свалки по требованию прокуратуры Фото из архива "Про Город"

В Корткеросском районе Республики Коми убрали несанкционированный свалки. Заместитель прокурора муниципалитета проверил, как исполняются судебные решения по этому вопросу на лесных территориях.

Отметим, что ранее в ходе проверок районная прокуратура выявила лесные участки, где нелегально складировали бытовой и строительный мусор. Для их ликвидации ведомству пришлось обратиться в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.

В ходе повторного обследования лесных территорий совместно с судебными приставами и работниками лесничества, установлено, что все нарушения природоохранного законодательства полностью устранены.

Также в связи с фактическим исполнением решения суда, эти участки сняли с контроля.

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