В одном из районов Коми убрали лесные свалки по требованию прокуратуры
- 10:45 16 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Корткеросском районе Республики Коми убрали несанкционированный свалки. Заместитель прокурора муниципалитета проверил, как исполняются судебные решения по этому вопросу на лесных территориях.
Отметим, что ранее в ходе проверок районная прокуратура выявила лесные участки, где нелегально складировали бытовой и строительный мусор. Для их ликвидации ведомству пришлось обратиться в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.
В ходе повторного обследования лесных территорий совместно с судебными приставами и работниками лесничества, установлено, что все нарушения природоохранного законодательства полностью устранены.
Также в связи с фактическим исполнением решения суда, эти участки сняли с контроля.