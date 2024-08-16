В одном из районов Коми убрали лесные свалки по требованию прокуратуры

Фото из архива "Про Город"

В Корткеросском районе Республики Коми убрали несанкционированный свалки. Заместитель прокурора муниципалитета проверил, как исполняются судебные решения по этому вопросу на лесных территориях.

Отметим, что ранее в ходе проверок районная прокуратура выявила лесные участки, где нелегально складировали бытовой и строительный мусор. Для их ликвидации ведомству пришлось обратиться в суд. Требования прокуратуры были удовлетворены.