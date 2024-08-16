В Коми судебные приставы помогли восстановить трудовые права коллектива

Фото из архива "Про Город"

Согласно сообщению пресс-службы УФССП по Коми, в Ухте судеебные приставы оказали содействие в восстановлении трудовых прав коллектива. Уточняется, что из-за просрочки крупного заказчика в оплате выполненных работ сотрудники подрядной организации, занимающейся обслуживанием оборудования в нефтегазовой отрасли, остались без заработной платы.

Работники, стремясь получить невыплаченную зарплату, подали удостоверения комиссии по трудовым спорам в Отдел судебных приставов в Ухте.

Отметим, что для взыскания долга пристав объединила исполнительные производства в одно дело и предприняла целый ряд мер: наложила запрет на регистрационные действия с недвижимостью и автопарком должника, арестовала его счета и имущественные права для контроля за поступлениями.