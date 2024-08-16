В Сыктывкаре проходят рейды по пассажирским автобусам

В Сыктывкаре продолжаются общественные рейды работы городских автобусных маршрутов. Представители депутатского корпуса, Общественного совета, ОНФ, ветеранских организаций и инициативной группы горожан проинспектировали утренние рейсы №№ 6, 20 и 17м. Основное внимание было уделено интервалам движения, заполненности автобусов, наличию схем и расписаний на остановках, а также их состоянию.

Заместитель Председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева сообщила, что маршруты №№ 6 и 20 в целом соответствуют стандартам, но рекомендуется сохранять автобусы №№ 8 и 10 в утренние и вечерние часы. Также общественный контроль настаивает на необходимости обновления остановочных комплексов и установки новых табличек с номерами маршрутов и названиями остановок.