В Сыктывкаре проходят рейды по пассажирским автобусам
- 17:30 16 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре продолжаются общественные рейды работы городских автобусных маршрутов. Представители депутатского корпуса, Общественного совета, ОНФ, ветеранских организаций и инициативной группы горожан проинспектировали утренние рейсы №№ 6, 20 и 17м. Основное внимание было уделено интервалам движения, заполненности автобусов, наличию схем и расписаний на остановках, а также их состоянию.
Заместитель Председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева сообщила, что маршруты №№ 6 и 20 в целом соответствуют стандартам, но рекомендуется сохранять автобусы №№ 8 и 10 в утренние и вечерние часы. Также общественный контроль настаивает на необходимости обновления остановочных комплексов и установки новых табличек с номерами маршрутов и названиями остановок.
На маршруте № 17м пассажиры указали на проблемы с дорожными схемами, которые часто приводят к сбоям в расписании.
Все предложения будут направлены в администрацию Сыктывкара. Днем ранее, на встрече в администрации города, рассматривалась работа магистральных маршрутов и возможные пути их улучшения. Прозвучало предложение использовать более вместительные автобусы на маршруте № 28 для улучшения условий проезда до остановки «Росгосстрах». В сентябре планируется провести совместную встречу для дальнейшего обсуждения.