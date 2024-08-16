В Республике Коми может остаться без отопления 51 дом
- 19:00 16 августа
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива
Прокуратура Коми обязала обеспечить теплоснабжением 51 многоквартирный дом в поселке Ярега, сообщила пресс-служба надзорного органа.
По имеющейся информации, в июне 2022 года был заключен договор на обустройство блочно-модульной котельной. Однако выполнение работ затянулось до 31 мая, что сделало невозможным подготовку котельной к новому отопительному сезону.
Надзорный орган подал иск в суд с требованием обеспечить теплоснабжение этих домов, который суд полностью удовлетворил. Ведомство контролирует выполнение решения.
Напомним, в столице Республики Коми - в Сыктывкаре общественный совет провел рейды по пассажирским транспортам города. В ходе проверок они обращали внимание на соблюдение расписания, заполнение салонов и состояние техники.