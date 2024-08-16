В Коми дом И. Осипова хотят убрать из списка объектов культурного наследия
- 20:45 16 августа
- 6+
- Инесса Богатая
В Прилузье планируют исключить Дом И. Осипова, возведённый в 1910-1912 годах, из списка объектов культурного наследия. Проект приказа об исключении этого здания из Единого государственного реестра объектов культурного наследия Республики Коми размещён на интернет-портале для общественного обсуждения, где каждый может выразить своё мнение.
В пояснительной записке к проекту говорится, что он составлен на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы от 4 августа 2024 года, проведённой экспертом С. И. Шашиным. Согласно экспертному мнению, включение "Дома купца И. А. Осипова" в реестр культурного наследия необоснованно.
Таким образом, проект приказа предполагает отказ от включения этого дома в реестр и его исключение из списка выявленных объектов культурного наследия.