В Ухте прокуратура пытается добиться установки освещения школьного автобусного маршрута
- 16:00 16 августа
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- Инесса Богатая
Прокуратура Ухты провела проверку соблюдения правил дорожной безопасности на участке трассы "Ухта – Сосногорск" (Югерское шоссе), являющейся частью дороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар". По этому маршруту 43 школьника из посёлка Югер ежедневно доставляются в образовательное учреждение и обратно. Проверка выявила, что трасса не оборудована стационарным электрическим освещением, что противоречит государственным стандартам.
С 2022 года администрация Ухты ведёт переписку с Министерством строительства и ЖКХ Республики Коми о необходимости обустройства освещения, но до сих пор проектная документация не была разработана.
Кроме того, прокуратура установила, что на подъезде к деревне Лайково по трассе "Ухта – Троицко-Печорск" отсутствует остановочный пункт с необходимой инфраструктурой, что также не соответствует государственным стандартам, так как на этом участке проходят межмуниципальные пассажирские перевозки.
Прокуратура обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском, требуя обязать ГКУ РК "Управление автомобильных дорог Республики Коми" оборудовать участок трассы стационарным электрическим освещением и создать остановочный пункт у деревни Лайково до 1 сентября 2025 года. Судебное разбирательство продолжается.