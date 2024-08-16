В Ухте прокуратура пытается добиться установки освещения школьного автобусного маршрута

Прокуратура Ухты провела проверку соблюдения правил дорожной безопасности на участке трассы "Ухта – Сосногорск" (Югерское шоссе), являющейся частью дороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар". По этому маршруту 43 школьника из посёлка Югер ежедневно доставляются в образовательное учреждение и обратно. Проверка выявила, что трасса не оборудована стационарным электрическим освещением, что противоречит государственным стандартам.

С 2022 года администрация Ухты ведёт переписку с Министерством строительства и ЖКХ Республики Коми о необходимости обустройства освещения, но до сих пор проектная документация не была разработана.