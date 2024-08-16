В Коми провели анализ почвы на оленьих пастбищах для выявления содержания тяжелых металлов

В июне 2024 года специалисты земельного надзора провели обследование пастбищ оленей в Воркутинском районе Республики Коми. Площадь обследованных земель составила 177 гектаров, сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В рамках государственного задания были взяты пробы почвы для отправки в ФГБУ "ВНИИЗЖ" с целью анализа на химические и токсикологические показатели, особенно вблизи промышленных зон. Исследовались пробы на содержание нефтепродуктов и тяжелых металлов: кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, медь, никель и цинк.