Жители Коми стали реже обращаться за медпомощью из-за укусов клещей

В Коми за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укуса клеща обратились 35 человек, среди них было всего шестеро детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.

Отметим, что с начала сезона в больницы и поликлиники поступило 3324 человека, пострадавших от укусов этого опасного насекомого, из них 557 – дети.