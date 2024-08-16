Жители Коми стали реже обращаться за медпомощью из-за укусов клещей
- 11:45 16 августа
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- Инесса Богатая
В Коми за прошедшую неделю за медицинской помощью из-за укуса клеща обратились 35 человек, среди них было всего шестеро детей. Об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
Отметим, что с начала сезона в больницы и поликлиники поступило 3324 человека, пострадавших от укусов этого опасного насекомого, из них 557 – дети.
Кстати, на прошлой неделе было проведено 33 исследования клещей, и в пяти случаях был обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Специалисты напоминают, что кроме клещевого вирусного энцефалита, среди опасных инфекций, передаваемых иксодовыми клещами, присутствуют иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, а также лихорадка Ку и другие заболевания. Эффективная вакцина существует лишь против КВЭ.
Ключевым методом неспецифической профилактики клещевых инфекций является индивидуальная защита, включая ношение защитной одежды, самостоятельные и парные осмотры. Также рекомендуется использование репеллентных и акарицидных средств в виде специальных карандашей и аэрозолей, строго следуя инструкции по применению.
Кроме того, домашние животные могут принести клещей в дом на своей шерсти, поэтому очень важно проводить их осмотр. Не следует также приносить в дом свежесорванные растения и другие предметы, на которых могут оказаться вредоносные насекомые.
При укусе клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение для его удаления и проведения анализа на наличие вирусов клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Это позволит своевременно провести экстренную профилактику с использованием человеческого иммуноглобулина, который должен быть введен не позднее 72 часов после укуса.