Сотрудник выездного сервиса банка – какой он?

Больше половины сотрудников выездного сервиса – женщины, средний возраст таких специалистов – от 18 до 33 лет, рассказали в ВТБ. За день выездные специалисты обслуживают до 15 клиентов: привозят заказанные банковские карты, оказывают консультативную помощь.

По данным ВТБ, 74% работающих в выездном сервисе банка – молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику – от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.