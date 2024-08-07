Сотрудник выездного сервиса банка – какой он?
- 7 августа 10:45
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- AnnaAnna
Больше половины сотрудников выездного сервиса – женщины, средний возраст таких специалистов – от 18 до 33 лет, рассказали в ВТБ. За день выездные специалисты обслуживают до 15 клиентов: привозят заказанные банковские карты, оказывают консультативную помощь.
По данным ВТБ, 74% работающих в выездном сервисе банка – молодые люди до 33 лет, из которых 46% в возрасте до 25 лет. Каждому пятому сотруднику – от 34 до 41 года, 8% старше 42 лет. Работа для специалистов сервиса становится основной деятельностью, лишь 3% сотрудников совмещают ее с учебой.
Ежемесячно банк получает и отрабатывает более 100 тыс. заявок на услуги выездного сервиса в регионах страны. Большая часть заказов приходится на массовый сегмент. Средний возраст клиента, который использует выездной сервис – 37 лет. Самым юным заказчикам банковских продуктов и услуг – 14 лет.