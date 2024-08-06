В Печоре спустя пять лет снова разрешили любительскую рыбалку на сёмгу

После пяти лет перерыва в Печоре снова открыт любительский лов семги. Об этом сообщают в Минсельхозе Коми.

Организационное совещание по лососевой пути состоялось 1 августа. На нем представители рыбоохраны сообщили о создании четырех стационарных и одного передвижного поста на реке Печора. Посты расположены с участием сотрудников Росгвардии и полиции для контроля соблюдения законодательства в области рыболовства.