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В Печоре спустя пять лет снова разрешили любительскую рыбалку на сёмгу

В Печоре спустя пять лет снова разрешили любительскую рыбалку на сёмгуГУ МВД по Республике Коми

После пяти лет перерыва в Печоре снова открыт любительский лов семги. Об этом сообщают в Минсельхозе Коми.

Организационное совещание по лососевой пути состоялось 1 августа. На нем представители рыбоохраны сообщили о создании четырех стационарных и одного передвижного поста на реке Печора. Посты расположены с участием сотрудников Росгвардии и полиции для контроля соблюдения законодательства в области рыболовства.

Минсельхоз сообщает, что любительский лов семги будет возобновлен в этом году на двух участках: Тоня «Мызовская» и Тоня «Быковский Шар № 2». Получить путевки на вылов рыбы граждане смогут с 1 сентября.

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