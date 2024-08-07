Как часто нужно менять постельное белье: запомните эти 5 очень простых правил

Фото из архива "Про Города"

Постельное белье является местом накопления пыли, пота и грязи. По этой причине крайне важно периодически его обновлять, пишет progoroduhta.ru. Если не заменять белье своевременно, это может привести к серьезным проблемам.

Что следует учитывать: На постельном белье задерживаются мертвые клетки кожи.

Кроме того, на нем скапливаются пот, различные загрязнения и пыль.

Эти условия создают благоприятную среду для роста бактерий и вредных микроорганизмов.

Пренебрежение регулярной сменой белья может вызвать кожные и респираторные проблемы. Частота обновления: Обновление постельного белья должно проводиться каждые 7-10 дней. Частота замены может варьироваться в зависимости от различных факторов.

Например, в период болезни следует менять белье чаще.

Также частота обновлений зависит от индивидуальных характеристик и времени года. Летом, когда повышенное потоотделение, потребуется чаще менять белье.

Кроме того, частая смена белья будет необходима, если в доме живут домашние животные.