В Эжве женщину с 13-летней дочерью-инвалидом лишили положенной выплаты на улучшение жилищных условий
- 16:30 6 августа
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- Елизавета Петрова
В Эжве прокуратура добивается восстановления права семьи с ребенком-инвалидом на улучшение жилищных условий. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.
Женщина с 13-летней дочерью, являющейся ребенком-инвалидом, соответствует условиям для размещения в очереди: в их владении нет жилого помещения. Несмотря на это, в январе 2024 года районная администрация отказала в регистрации семьи для получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий, мотивируя это отсутствием у них регистрации по месту жительства в Республике Коми.
Прокуратура посчитала это решение ошибочным и обратилась в суд с иском против районной администрации, требуя обязать ее зарегистрировать семью в качестве имеющей право на социальные выплаты. В иске указывалось, что жительница с дочерью фактически постоянно проживают в Эжвинском районе Сыктывкара, а отсутствие регистрации связано с объективной причиной — отсутствием подходящего жилья.
В Эжвинском районе Сыктывкара прокуратура провела проверку по жалобе местной жительницы, которую местное самоуправление отказалось зарегистрировать для улучшения жилищных условий. В соответствии с Законом Республики Коми от 05.04.2005 № 30-РЗ «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», право на социальные выплаты имеют семьи с детьми-инвалидами, отвечающие законодательным требованиям.
Суд принял сторону прокуратуры и удовлетворил исковые требования. Прокуратура обязалась контролировать исполнение судебного решения после его вступления в законную силу.