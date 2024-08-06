В Эжве женщину с 13-летней дочерью-инвалидом лишили положенной выплаты на улучшение жилищных условий

В Эжве прокуратура добивается восстановления права семьи с ребенком-инвалидом на улучшение жилищных условий. Об этом сообщают в пресс-службе региональных надзорных органов.

Женщина с 13-летней дочерью, являющейся ребенком-инвалидом, соответствует условиям для размещения в очереди: в их владении нет жилого помещения. Несмотря на это, в январе 2024 года районная администрация отказала в регистрации семьи для получения социальной выплаты на улучшение жилищных условий, мотивируя это отсутствием у них регистрации по месту жительства в Республике Коми.