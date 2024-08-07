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Пожилая ухтинка через суд вернула похищенные мошенниками деньги

Пожилая ухтинка через суд вернула похищенные мошенниками деньгиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пожилая ухтинка смогла вернуть деньги, похищенные мошенниками. Детали истории рассказали в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, 88-летняя пенсионерка, став жертвой обмана, поверила аферистам, утверждавшим, что ее дочь спровоцировала ДТП, и на лечение пострадавших требуются деньги. Доверчивая горожанка отдала прибывшему курьеру 700 тысяч рублей.

Позже, по указанию так называемого "организатора", 20-летний парень поместил 100 тысяч рублей на подконтрольный счет в банке, воспользовавшись банкоматом. После выполненного действия его задержала полиция. Дело закончилось судебным разбирательством.

В ведомстве уточнили, что юный подсудимый написал явку с повинной, активно содействовал следствию, полностью признал вину, принес извинения потерпевшей и добровольно возместил ущерб. Родственник осужденного вернул пенсионерке 100 тысяч рублей. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Молодого человека признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. По совокупности преступлений, через частичное сложение наказаний, его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционный суд Республики Коми оставил приговор предыдущей инстанции без изменений.

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