Пожилая ухтинка через суд вернула похищенные мошенниками деньги

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Пожилая ухтинка смогла вернуть деньги, похищенные мошенниками. Детали истории рассказали в пресс-службе судов Коми. По информации ведомства, 88-летняя пенсионерка, став жертвой обмана, поверила аферистам, утверждавшим, что ее дочь спровоцировала ДТП, и на лечение пострадавших требуются деньги. Доверчивая горожанка отдала прибывшему курьеру 700 тысяч рублей.

Позже, по указанию так называемого "организатора", 20-летний парень поместил 100 тысяч рублей на подконтрольный счет в банке, воспользовавшись банкоматом. После выполненного действия его задержала полиция. Дело закончилось судебным разбирательством.

В ведомстве уточнили, что юный подсудимый написал явку с повинной, активно содействовал следствию, полностью признал вину, принес извинения потерпевшей и добровольно возместил ущерб. Родственник осужденного вернул пенсионерке 100 тысяч рублей. Отягчающих обстоятельств выявлено не было.

Молодого человека признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. По совокупности преступлений, через частичное сложение наказаний, его приговорили к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционный суд Республики Коми оставил приговор предыдущей инстанции без изменений.