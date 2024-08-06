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В сентябре жители Коми смогут посоревноваться в сборе грибов

В сентябре жители Коми смогут посоревноваться в сборе грибовvk.com/pressrkomi

В сентябре жители Республики Коми смогут поучаствовать в соревнованиях по сбору грибов. 20 сентября около посёлка Яснэг в Сыктывдинском районе состоится Чемпионат «Грибной охотник».

Конкурсанты могут испытать свои силы в одной из трёх категорий: — командное соревнование среди трудовых коллективов; — командное первенство среди семей; — «Гриб-великан».

Заявки на участие принимаются до 20 августа по электронной почте: a.a.dusheiko@minpr.rkomi.ru.

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