После аварии с участием двух большегрузов водитель одного из авто попал в больницу
- 09:00 7 августа
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- Татьяна Зубова
В Княжпогостском районе произошло ДТП с участием двух крупнотоннажных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
Как следует из материалов дела, инцидент случился вчера, 6 августа, в половине третьего дня. 50-летний водитель большегруза Shacman с полуприцепом ехал из Сыктывкара в сторону Ухты. На 98-м километре трассы Сыктывкар - Ухта водитель не смог справиться с управлением, в результате чего большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым авто марки МАЗ с прицепом, что двигался во встречном направлении.
В аварии пострадал водитель МАЗа. Медики диагностировали мужчине ушиб поясничного отдела позвоночника. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
В ведомстве также отметили, что виновник аварии имеет водительский стаж более 30 лет. За последний год его один раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.