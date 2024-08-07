После аварии с участием двух большегрузов водитель одного из авто попал в больницу

В Княжпогостском районе произошло ДТП с участием двух крупнотоннажных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

Как следует из материалов дела, инцидент случился вчера, 6 августа, в половине третьего дня. 50-летний водитель большегруза Shacman с полуприцепом ехал из Сыктывкара в сторону Ухты. На 98-м километре трассы Сыктывкар - Ухта водитель не смог справиться с управлением, в результате чего большегруз выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовым авто марки МАЗ с прицепом, что двигался во встречном направлении.