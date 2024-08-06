В Усинске кандидата в мастера спорта по боксу посадят на 6 лет: он ударил знакомого без повода
- 17:30 6 августа
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- Елизавета Петрова
Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело, касающееся 25-летнего мужчины, временно проживающего в городе и приехавшего из другого региона. Ему предъявлено обвинение в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений). Обвинение поддерживалось представителем прокуратуры Усинска.
Судом было установлено, что мужчина, имеющий спортивный разряд «кандидат в мастера спорта по боксу», был приглашен в гости к своим знакомым 15 октября 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения он без повода, с целью провоцирования конфликта, ударил одного из присутствующих. После того как конфликтующие переместились из квартиры в подъезд, он нанёс удар в голову потерпевшему, что привело к тяжкому вреду здоровью.
Подсудимый не признал свою вину. Судом ему было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Дело расследовано ОМВД России «Усинский».