В Усинске кандидата в мастера спорта по боксу посадят на 6 лет: он ударил знакомого без повода

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело, касающееся 25-летнего мужчины, временно проживающего в городе и приехавшего из другого региона. Ему предъявлено обвинение в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное из хулиганских побуждений). Обвинение поддерживалось представителем прокуратуры Усинска.

Судом было установлено, что мужчина, имеющий спортивный разряд «кандидат в мастера спорта по боксу», был приглашен в гости к своим знакомым 15 октября 2022 года. В состоянии алкогольного опьянения он без повода, с целью провоцирования конфликта, ударил одного из присутствующих. После того как конфликтующие переместились из квартиры в подъезд, он нанёс удар в голову потерпевшему, что привело к тяжкому вреду здоровью.