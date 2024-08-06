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В Коми коронавирусом заразился еще 51 человек

В Коми коронавирусом заразился еще 51 человекФото из архива редакции

В Коми увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. С 29 июля по 4 августа зафиксировано 51 новый случай.

Согласно данным федерального оперативного штаба, шесть из вновь заболевших были госпитализированы. При этом 27 человек смогли выздороветь и преодолеть болезнь.

Стоит отметить, что за последнюю неделю не было зарегистрировано новых случаев смерти от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

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