В Коми коронавирусом заразился еще 51 человек
- 23:20 6 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Коми увеличилось количество случаев заражения коронавирусом. С 29 июля по 4 августа зафиксировано 51 новый случай.
Согласно данным федерального оперативного штаба, шесть из вновь заболевших были госпитализированы. При этом 27 человек смогли выздороветь и преодолеть болезнь.
Стоит отметить, что за последнюю неделю не было зарегистрировано новых случаев смерти от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.