Еще один банк запустил ИЖС с эскроу
- 10:30 7 августа
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- AnnaAnna
Такой формат расчетов с подрядчиком позволяет защитить интересы будущего хозяина дома и снизить риски невыполнения обязательств.
Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк начал оформлять ипотеку на строительство частных домов с использованием эскроу-счетов.
«Эскроу давно и успешно применяется при строительстве квартир, защищая россиян от срыва сроков их сдачи. Широкое распространение этого инструмента на ИЖС наведет порядок и в этой сфере. Конечно, пока подрядчиков, готовых так работать, немного, но мы уверены, что вполне справедливое желание россиян получить прозрачный и понятный продукт подтолкнет многие компании перестроиться. Вместе со специальными ипотечными программами это сделает частные дома еще более конкурентными по сравнению с квартирами», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Напомним, что оформить ипотеку на ИЖС в банках можно как по рыночным программам, так и по государственной программе «Семейная ипотека». Возможных подрядчиков и проекты для заключения договоров подряда с эскроу-счетами клиенты могут подобрать на цифровом сервисе банка.