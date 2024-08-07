Ретроградный Меркурий: что ждет каждый знак зодиака с 5 по 28 августа

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Наступил ретроградный Меркурий, который держит в страхе все человечество. Овен Меркурий напомнит о проблемах с работой и здоровьем: возможно, вы обратитесь к своему давнему врачу. Напомнят о себе и бывшие сослуживцы. В этот период вы можете получить звонок с приглашением на работу, который давно ждали.

Телец Меркурий напомнит о вашей уникальности. Особенно повезет блогерам, артистам и другим творческим людям: бывшие партнеры могут вернуться с предложением о продолжении сотрудничества. Многие столкнутся и с возвращением бывших поклонников. Главное — помнить, из-за чего вы расстались!

Близнецы

Меркурий укажет на проблемы в вашем доме. Конфликты могут возникнуть, если вы не готовы их решать. Однако задачи, к решению которых вы давно шли, планета поможет разрешить. Например, если вы долго не могли заключить сделку, сейчас есть шанс довести дело до конца.

Рак

Ваша задача — не спешить и не суетиться в течение этого периода. К вам вернутся те знакомые, которые выпали из вашего круга общения. Тем, кто давно планировал начать обучение, Меркурий напомнит о мечте. Повышать квалификацию можно, если эта тема вам уже знакома.

Лев

Меркурий вернет вам деньги или заберет в том случае, если вы задолжали знакомым. Из-за финансов могут возникнуть конфликты, поэтому не давайте в долг. Тем, кто задумывался вести бюджет, стоит вернуться к этому делу.

Девы

В этот период опасно экспериментировать: если вы никогда не представляли себя с челкой или блондинкой, то лучше отказаться от таких трансформаций. Обязательно займитесь спортом или позвоните своему тренеру, который по вам соскучился.

Весы

Меркурий просит завершить все дела и наметить новые задачи — пусть они будут на карандаше. Планета может ограничивать ваше общении со многими людьми, но тому есть серьезная причина. Сейчас лучше не делиться своими мыслями, чтобы никто не своровал ваши идеи. Меркурий обязательно покажет, кто из недоброжелателей носит маску друга.

Скорпион

Старый друг лучше новых двух! Вы можете получить звонок от старого знакомого с предложением выпить чашечку кофе. А если вы давно шли к реализации мечты, то вы уже у ее порога.

Стрелец

Меркурий вернет вам бывшую работу или спровоцирует разговор с начальником. В первом случае вы можете задуматься, как хорошо было на прежнем месте. Во втором может возникнуть напряжение в отношениях с руководством: если вы общаетесь на равных, босс обязательно напомнит, что он здесь главный.

Козерог

В ретроградный Меркурий часто возникают проблемы в поездках: то паспорт потерялся, то багаж оказался в другой стране. Полагайтесь только на себя и проверяйте все вещи и документы. Если ваш багаж был потерян ранее, то в это время он найдется. А вот идти подавать документы на визу не стоит — может быть отказ. Меркурий создает проблемы с новыми планами, связанными с далеким расстоянием.

Водолей

Не инвестируйте деньги в новые проекты и не переводите крупные суммы (если это необходимо, то тщательно проверяйте реквизиты получателя). Вам также могут предложить кредит и напомнить про долги, которые нужно вернуть.

Рыбы