В Усинске 45-летний мужчина попал под колеса Lexus и попал в больницу

В Усинске велосипедист попал под колеса Lexus. Детали происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как уточнили в материалах дела, инцидент зафиксировали вчера, 6 августа, в 15:50. Автомобилем управлял 26-летний мужчина, который двигался по улице Нефтяников от улицы Приполярной в сторону улицы Парковой. На нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников и Парковая, при выполнении левого поворота, водитель иномарки совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть, двигаясь справа налево относительно направления движения автомобиля, не слезая с велосипеда.