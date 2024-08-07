В Усинске 45-летний мужчина попал под колеса Lexus и попал в больницу
- 09:40 7 августа
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- Татьяна Зубова
В Усинске велосипедист попал под колеса Lexus. Детали происшествия рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Как уточнили в материалах дела, инцидент зафиксировали вчера, 6 августа, в 15:50. Автомобилем управлял 26-летний мужчина, который двигался по улице Нефтяников от улицы Приполярной в сторону улицы Парковой. На нерегулируемом перекрестке улиц Нефтяников и Парковая, при выполнении левого поворота, водитель иномарки совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть, двигаясь справа налево относительно направления движения автомобиля, не слезая с велосипеда.
В ДТП пострадал 45-летний велосипедист. Мужчину госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали ему закрытый перелом правого бедра и ссадины на правом локте.
В ведомстве также отметили, что водитель Lexus за последние 12 месяцев дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Его водительский стаж чуть больше пяти лет.