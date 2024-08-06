Выйдут на белоснежную полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить словно в сказке

Впереди радостные события ждут Овнов. В ближайшее время они достигнут значительных успехов в творческих и рабочих направлениях. Ваши заслуги обязательно заметит руководство и щедро вас вознаградит. Помимо этого, вы почувствуете поддержку со стороны родных и близких.

Близнецы смогут преодолеть свои страхи и сделать шаг в неизвестность. Будь то смена работы, переезд или вступление в брак, это принесёт только положительные изменения в их жизнь.