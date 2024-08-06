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Выйдут на белоснежную полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить словно в сказке

Выйдут на белоснежную полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить словно в сказкеФото из архива "Про Города"

Впереди радостные события ждут Овнов. В ближайшее время они достигнут значительных успехов в творческих и рабочих направлениях. Ваши заслуги обязательно заметит руководство и щедро вас вознаградит. Помимо этого, вы почувствуете поддержку со стороны родных и близких.

Близнецы смогут преодолеть свои страхи и сделать шаг в неизвестность. Будь то смена работы, переезд или вступление в брак, это принесёт только положительные изменения в их жизнь.

Весы ожидает счастье в личной жизни. Одинокие Весы могут встретить человека, который их заинтересует. Тем, у кого уже есть партнёр, выпадет шанс разобраться с проблемами, мешающими крепким отношениям.

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