Выйдут на белоснежную полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить словно в сказке
- 20:57 6 августа
- 12+
- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Впереди радостные события ждут Овнов. В ближайшее время они достигнут значительных успехов в творческих и рабочих направлениях. Ваши заслуги обязательно заметит руководство и щедро вас вознаградит. Помимо этого, вы почувствуете поддержку со стороны родных и близких.
Близнецы смогут преодолеть свои страхи и сделать шаг в неизвестность. Будь то смена работы, переезд или вступление в брак, это принесёт только положительные изменения в их жизнь.
Весы ожидает счастье в личной жизни. Одинокие Весы могут встретить человека, который их заинтересует. Тем, у кого уже есть партнёр, выпадет шанс разобраться с проблемами, мешающими крепким отношениям.