Следует прихватить зонт: в Коми 7 августа пройдут дожди

Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 7 августа. Подробный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.

Так, в ближайшие сутки в северной и центральной частях Коми ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Ветер подует с северо-востока, севера и достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Ночные температуры не поднимутся выше +6 до +11С, а в некоторых районах похолодает до 0С. Днём потеплеет до +18...+23С.