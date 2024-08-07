Следует прихватить зонт: в Коми 7 августа пройдут дожди
- 07:30 7 августа
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- Татьяна Зубова
Стало известно, какой будет погода в Коми сегодня, 7 августа. Подробный прогноз предоставили в региональном ЦГМС.
Так, в ближайшие сутки в северной и центральной частях Коми ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. Ветер подует с северо-востока, севера и достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Ночные температуры не поднимутся выше +6 до +11С, а в некоторых районах похолодает до 0С. Днём потеплеет до +18...+23С.
На юге республики сегодня облачно. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный около 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра остановится на отметке +8...+13С, в дневные часы воздух прогреется до +14...+19С.
Жителям столицы сегодня при выходе из дома следует прихватить зонт. Ближайшие сутки город затянет облаками. А ночью и утром синоптики обещают небольшие осадки. Прохладный ветер5-10 метров в секунду подует с северо-востока. Днём ожидается около 15-17С выше нуля, ночью похолодает до +11…+13С.