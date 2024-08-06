"Уже скоро": главный синоптик России Роман Вильфанд предрек возвращение жары
- 00:20 7 августа
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- Служба новостей
Жара еще вернется в ЦФО. О существенном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская Газета".
Расчеты показывают, что в августе температура будет повышаться, - заявил специалист.
По словам метеоролога, к середине месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до+ 26 градусов. Такая погода считается комфортной для данного времени года.
Владимирские синоптики подтвердили слова синоптика: в нашем регионе ожидается возвращение аномально высокой температуры в середине августа - столбик термометра 15 числа может подняться до 28 градусов со знаком "плюс".