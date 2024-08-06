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"Уже скоро": главный синоптик России Роман Вильфанд предрек возвращение жары

"Уже скоро": главный синоптик России Роман Вильфанд предрек возвращение жары

Жара еще вернется в ЦФО. О существенном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Российская Газета".

Расчеты показывают, что в августе температура будет повышаться, - заявил специалист.

По словам метеоролога, к середине месяца прогнозируется повышение температуры воздуха до+ 26 градусов. Такая погода считается комфортной для данного времени года.

Владимирские синоптики подтвердили слова синоптика: в нашем регионе ожидается возвращение аномально высокой температуры в середине августа - столбик термометра 15 числа может подняться до 28 градусов со знаком "плюс".

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