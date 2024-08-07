"Теперь нельзя": пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет очередной неприятный сюрприз с 8 августа

С наступлением августа пожилым людям, имеющим детей или внуков, стоит проявить повышенную бдительность. Специалист по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Власов предупреждает об очередной опасности, грозящей старшему поколению. В этом месяце гражданам преклонного возраста с родственниками следует с особой осторожностью относиться к своим контактам. По словам эксперта, в нашей стране появился новый вид мошенничества, направленный на людей, имеющих молодых близких.

Преступники не просто звонят, утверждая, что близкий человек попал в неприятности и срочно требуют деньги, но и используют технологии для имитации голоса. Власов отмечает, что отличить поддельный голос от настоящего практически невозможно.

Мошенники применяют записи из социальных сетей и голосовые сообщения. Пожилые люди могут ошибочно полагать, что говорят с настоящими детьми или внуками, когда на самом деле на другой стороне трубки находятся аферисты, стремящиеся получить деньги.

Они также могут копировать голоса друзей или коллег, поэтому важно сохранять бдительность. Эксперт подчеркивает, что мошенники начали создавать цифровые профили людей, используя информацию из интернета.