В Коми 2 сентября в магазинах не будут продавать алкоголь

В Коми 2 сентября введут запрет на продажу алкоголя в магазинах. Это связано с переносом празднования Дня Знаний на понедельник, так как в этом году первое сентября приходится на выходной.

С 22:00 первого сентября розничная реализация спиртного будет ограничена. Возобновить покупку алкоголя можно будет только с 8:00 третьего сентября.