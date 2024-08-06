В Коми 2 сентября в магазинах не будут продавать алкоголь
- 20:45 6 августа
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- Елизавета Петрова
Фото из архива редакции
В Коми 2 сентября введут запрет на продажу алкоголя в магазинах. Это связано с переносом празднования Дня Знаний на понедельник, так как в этом году первое сентября приходится на выходной.
С 22:00 первого сентября розничная реализация спиртного будет ограничена. Возобновить покупку алкоголя можно будет только с 8:00 третьего сентября.
За нарушение правил розничной торговли алкогольными напитками предусмотрены административные меры: должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица – на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, с возможностью конфискации товара или без таковой. В обоих случаях продукция подлежит изъятию.