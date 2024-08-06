В Коми поймали 205 пьяных водителей и завели на них уголовные дела
- 01:00 7 августа
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- Елизавета Петрова
С начала текущего года представители правопорядка Республики Коми инициировали 205 уголовных дел за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию предоставила пресс-служба МВД республики.
За минувшую неделю от управления транспортом отстранили 78 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, четверо из которых попали под расследование по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.
Эти цифры отражают масштаб усилий полиции по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе и подчеркивают серьезность проблемы управления автомобилем в состоянии опьянения. Статья 264.1 УК РФ предусматривает наказание за повторное нарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде. В отношении 205 водителей, задержанных с начала года, уже возбуждены уголовные дела за повторное подобное правонарушение.
Представители МВД Коми отмечают, что каждое такое нарушение представляет собой серьёзную угрозу для жизни и здоровья граждан. Нетрезвые водители становятся виновниками множества ДТП, зачастую приводящих к трагическим последствиям. Полиция продолжает регулярно проводить рейды и проверки на дорогах, чтобы выявлять и предотвращать такие правонарушения.
Значимую роль в борьбе с пьянством за рулём играет профилактическая работа. Полицейские активно проводят информационные кампании, направленные на разъяснение последствий управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В школах, колледжах и вузах организуются лекции и встречи с представителями правоохранительных органов, где молодым людям рассказывают о правовых и моральных аспектах этих нарушений.
МВД Коми также усиливает контроль за повторными нарушителями, используя современные технологии, такие как системы автоматической фиксации нарушений и алкотестеры. Параллельно ведётся работа по улучшению взаимодействия с судебными инстанциями для оперативного рассмотрения дел и вынесения справедливых приговоров.