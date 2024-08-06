В Коми поймали 205 пьяных водителей и завели на них уголовные дела

С начала текущего года представители правопорядка Республики Коми инициировали 205 уголовных дел за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Эту информацию предоставила пресс-служба МВД республики.

За минувшую неделю от управления транспортом отстранили 78 водителей, находившихся в нетрезвом состоянии, четверо из которых попали под расследование по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.