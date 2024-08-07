Пальма распушилась, фикус – в потолок: секрет квартирных «джунглей» для избранных

Почему у одних хозяек цветы растут как на дрожжах, а у других «сидят» карликами годами: ответ на этот вопрос можно дать, если смотреть в корень – в прямом смысле.

– Довольно часто ко мне обращаются цветоводы с такой проблемой: мол, растение нормально развивалось, а потом словно застыло – не прибавило и сантиметра за несколько месяцев, хотя получает постоянные подкормки и регулярный полив. В этом случае проблема, как правило, в грунте. Многолетние комнатные растения, такие как фикусы, пальмы, драцены, монстеры и другие, требуют обязательной смены грунта каждые 2–3 года, – комментирует специалист по комнатным растениям, ботаник кандидат биологических наук Светлана Воронина.