Пальма распушилась, фикус – в потолок: секрет квартирных «джунглей» для избранных
- 07:13 7 августа
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- Служба новостей
Почему у одних хозяек цветы растут как на дрожжах, а у других «сидят» карликами годами: ответ на этот вопрос можно дать, если смотреть в корень – в прямом смысле.
– Довольно часто ко мне обращаются цветоводы с такой проблемой: мол, растение нормально развивалось, а потом словно застыло – не прибавило и сантиметра за несколько месяцев, хотя получает постоянные подкормки и регулярный полив. В этом случае проблема, как правило, в грунте. Многолетние комнатные растения, такие как фикусы, пальмы, драцены, монстеры и другие, требуют обязательной смены грунта каждые 2–3 года, – комментирует специалист по комнатным растениям, ботаник кандидат биологических наук Светлана Воронина.
– Это связано с тем, что со временем в почве накапливаются вредные для растений вещества, выделяемые из корней, которые негативно влияют на их рост и развитие. Например, при избытке фосфора в почве может произойти отравление растений этим элементом. Также корни выделяют органические кислоты, которые со временем ведут к закислению почвы.
Еще один фактор: истощение грунта. В процессе роста растения потребляют из почвы питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий и другие микроэлементы. Со временем они исчерпываются, и растение начинает испытывать недостаток питания. Подкормки могут несколько улучшить ситуацию, но в старом грунте невозможно точно определить концентрации микро- и макроэлементов без лабораторных исследований. Да и накопившиеся продукты жизнедеятельности в виде органических кислот еще более усложняют задачу. Поэтому самый действенный и дешевый способ – регулярная замена грунта. Это позволяет обновить почву, удалить накопившиеся вредные вещества и обеспечить растение необходимыми питательными веществами. При этом важно выбирать правильный состав почвы для каждого конкретного вида растения.