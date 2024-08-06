На СВО погиб командир мотострелкового отряда из Коми

Максим Леушин из Коми пал во время выполнения боевых заданий в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Согласно предоставленным сведениям, Леушин родом из Сыктывкара, но перед началом СВО проживал в Санкт-Петербурге. Он занимал должность командира мотострелкового отряда и погиб, исполняя свои служебные обязанности.