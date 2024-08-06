На СВО погиб командир мотострелкового отряда из Коми
- 10:50 6 августа
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- Елизавета Петрова
Фото пресс-службы главы Коми
Максим Леушин из Коми пал во время выполнения боевых заданий в рамках специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Согласно предоставленным сведениям, Леушин родом из Сыктывкара, но перед началом СВО проживал в Санкт-Петербурге. Он занимал должность командира мотострелкового отряда и погиб, исполняя свои служебные обязанности.
Ранее мы писали о гибели добровольца из Троицко-Печорского района, вступившего в СВО почти сразу после подписания контракта. В прошлом июле он заключил соглашение с Министерством обороны, и 26 числа того же месяца стало известно о его смерти в бою. Церемония прощания с ним прошла 3 августа на его малой родине.