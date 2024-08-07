Ковер становится таким чистым, что жалко наступать: убираю всю грязь за несколько минут — поможет всего одна мелочь
- 11:05 7 августа
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- Служба новостей
Не у всех есть возможность отправлять ковры в химчистку. Даже специальные средства зачастую не помогают в удалении загрязнений. К счастью, простые проверенные бюджетные методы могут быть эффективны.
Опытная хозяйка Анна Ковалёва рассказала, чем стоит воспользоваться. Поможет таблетка для посудомоечной машины. Это многофункциональный помощник в доме.
Для очистки ковра используйте таблетку следующим образом. Сначала раздавите её толкушкой. Положите в миску и залейте небольшим количеством горячей воды. Пропитайте губку раствором и протрите ковёр. Сразу после обработки протрите изделие сухой тряпкой.
Ваш ковёр станет чистым и свежим. Таблетка обладает моющими и дезинфицирующими свойствами. А стоимость такого «Ваниша» в несколько раз ниже.
Таблетка для посудомоечной машины идеальна для регулярной чистки ковров. Каждый раз вы будете удивляться результату.
Также средство может помочь очистить внутреннюю поверхность дверцы духового шкафа. Смочите один конец таблетки и аккуратно соскоблите ею стойкие пятна. Не забудьте надеть перчатки перед началом работы. Вы легко удалите жир, пишет портал hibiny.ru.