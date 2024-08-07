В Коми полицейские вместе с сотрудниками рыбоохраны спасли двоих тонущих рыбаков
- 10:50 7 августа
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- Инесса Богатая
В Усть-Цилемском районе полицейские совместно с рыбоохраной сумели спасти двух рыбаков, которые едва не погибли. Об этом рассказала пресс-служба МВД по Республике Коми.
Во время проверки соблюдения правил рыболовства на реке Печоре в Усть-Цилемском районе полицейские Кирилл Власов и Андрей Безгачев из 4 роты патрульно-постовой службы УМВД Сыктывкара, а также сотрудники рыбоохраны Михаил Уляшов и Алексей Юдин заметили, как лодка с двумя мужчинами на борту двигалась на высокой скорости по неспокойной реке. В какой-то момент лодку захлестнула волна, и судно затонуло.
Полицейские и сотрудники рыбоохраны не медля приступили к спасению и вытащили рыбаков из воды.
На суше спасатели установили палатку, укрыли пострадавших термоодеялами и предложили им горячий чай. Медицинская помощь не понадобилась.