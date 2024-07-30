После лука и чеснока сею это — и улучшаю почву втрое: по ходу дела собираю еще один урожай плодов
- 07:15 30 июля
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- Служба новостей
В конце июля наступает период сбора урожая лука и чеснока. Овощи уже созрели, но дачный сезон ещё не завершён.
Чтобы пустые грядки не зарастали сорняками, можно высадить на них полезные растения. О них рассказали эксперты канала «Дача, сад и огород».
На помощь могут прийти растения, которые называют сидератами. Узнаем о них подробнее.
Справка: сидераты улучшают состав почвы, помогают ей восстановить баланс полезных веществ после дачного сезона. В итоге она не зарастёт травой, станет напитанной и плодородной.
Самым главным сидератом эксперты называют горох. Он имеет мощную корневую систему, способен обеззаразить почву. Корни гороха перерабатывают все микроорганизмы, которые остались после произрастания чеснока и лука.
Если посадить горох сразу, можно успеть собрать урожай до конца сезона. После сбора стручков ботву гороха можно перекопать в почву, она послужит дополнительным удобрением, пишет hibiny.ru.