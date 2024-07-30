После лука и чеснока сею это — и улучшаю почву втрое: по ходу дела собираю еще один урожай плодов

В конце июля наступает период сбора урожая лука и чеснока. Овощи уже созрели, но дачный сезон ещё не завершён.

Чтобы пустые грядки не зарастали сорняками, можно высадить на них полезные растения. О них рассказали эксперты канала «Дача, сад и огород».