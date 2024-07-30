Как по обновленным автобусным маршрутам добраться до медучреждений Сыктывкара из разных уголков города

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Анализ обращений и комментариев свидетельствует о частых вопросах жителей Сыктывкара, касающихся удобного проезда до медицинских учреждений. Горожане интересуются, как можно добраться из различных районов на автобусах, которые с 1 августа начнут курсировать по новым маршрутам № 17м, № 18м, № 54м, а также по привычным маршрутам № 8 и № 10. В связи с этим администрация города уже разработала оптимальные варианты передвижения по этим новым маршрутам.

До "Клинического кардиологического диспансера" (Кардиоцентр, ул.Маркова, 1) и Республиканской детской клинической больницы

– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте №10 без пересадок.

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) можно добраться на маршруте 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ" можно добраться на маршруте 54м с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж".

– Из Орбиты на маршруте №15 с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж); на маршруте №44 с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал"; на маршруте №3 с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Аэровокзал".

– Из района Октябрьского проспекта (остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ"): на маршруте № 54м с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж".

– Из Давпона можно добраться на маршруте 17м и 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "ж/д вокзал", "Гостиница "Сыктывкар", "Аврора", "Поликлиника №3".

До "Больничного городка" (хирургическое торакальное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, перинатальный центр, протезно-ортопедическое отделение, "детская больница" и другие)

– С автовокзала и Давпона можно добраться на маршруте № 54м без пересадок.

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ", "Педколледж" можно добраться на маршруте 54м без пересадки.

– Из районов Дырнос, улиц Панева и Ручейная, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте № 10 с пересадкой на маршрут № 54м на остановке "Педколледж".

До Поликлиники №3 по улице Коммунистической, 41

– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), районов улиц Печорская, Энгельса, Интернациональной можно добраться на маршруте 18м без пересадок.

– Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), района улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте № 17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте №10 без пересадок.

– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 без пересадок.

До Поликлиники №3 по улице Карла Маркса, 116

– Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), с автовокзала, Давпона, ул.Морозова, ул.Коммунистической (от ж/д вокзала до "кольца"), остановок "СГУ", "Баня № 4", "Аптека", "ул.Красных Партизан", "Товары для дома" можно добраться на маршруте № 17м без пересадок.

– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной можно добраться на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Ж/д вокзал".

– Из районов аэропорта, ЖК "Аура" по ул.Колхозной, ДОСААФ, ул.Маркова, ул.Димитрова можно добраться на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (по ул.Коммунистическая, 41).

– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (по ул.Коммунистическая, 41).

До "Травмпункта" по улице Гаражная, 4

– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 без пересадок.

– Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), района улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте № 17м с пересадкой на маршрут № 8 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал".

– С городского автовокзала, Давпона, района улиц Морозова можно добраться на маршруте № 17м с пересадкой на маршрут № 8 на остановке "ул.Димитрова".

– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, районов Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), Телецентра, улиц Печорская, Энгельса, Интернациональной, Коммунистической можно добраться на маршруте № 18м с пересадкой на маршрут № 8 на остановке "Поликлиника № 3".

Стоит отметить, что не все пользователи общественного транспорта оценили нововведения. Многим горожанам теперь предстоит ездить до привычных мест назначения с пересадками. Об этом жители столицы написали в социальных сетях. Сыктывкарцы призывают мэрию сохранить старые маршруты и ввести дополнительные, дабы охватить новые районы города.