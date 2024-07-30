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Как по обновленным автобусным маршрутам добраться до медучреждений Сыктывкара из разных уголков города

Как по обновленным автобусным маршрутам добраться до медучреждений Сыктывкара из разных уголков городаФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Анализ обращений и комментариев свидетельствует о частых вопросах жителей Сыктывкара, касающихся удобного проезда до медицинских учреждений. Горожане интересуются, как можно добраться из различных районов на автобусах, которые с 1 августа начнут курсировать по новым маршрутам № 17м, № 18м, № 54м, а также по привычным маршрутам № 8 и № 10.

В связи с этим администрация города уже разработала оптимальные варианты передвижения по этим новым маршрутам.

До "Клинического кардиологического диспансера" (Кардиоцентр, ул.Маркова, 1) и Республиканской детской клинической больницы
– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте №10 без пересадок.
– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) можно добраться на маршруте 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал".
– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ" можно добраться на маршруте 54м с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж".
– Из Орбиты на маршруте №15 с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж);  на маршруте №44 с пересадкой на маршрут №10 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал"; на маршруте №3 с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Аэровокзал".
– Из района Октябрьского проспекта (остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ"): на маршруте № 54м с пересадкой на маршрут №10 на остановке "Педколледж".
– Из Давпона можно добраться на маршруте 17м и 18м с пересадкой на маршрут №10 на остановках "ж/д вокзал", "Гостиница "Сыктывкар", "Аврора", "Поликлиника №3".

До "Больничного городка" (хирургическое торакальное отделение, клинико-диагностическая лаборатория, перинатальный центр, протезно-ортопедическое отделение, "детская больница" и другие)
– С автовокзала и Давпона можно добраться на маршруте № 54м без пересадок.
– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта) остановок "Телецентр", "ул.Печорская", "ул.Чкалова", "Аптека", "Баня №4", "СГУ", "Педколледж" можно добраться на маршруте 54м без пересадки.
– Из районов Дырнос, улиц Панева и Ручейная, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте № 10 с пересадкой на маршрут № 54м на остановке "Педколледж".

До Поликлиники №3 по улице Коммунистической, 41
– Из Эжвы (по пр.Бумажников), Нижнего Чова, Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), районов улиц Печорская, Энгельса, Интернациональной можно добраться на маршруте 18м без пересадок.
– Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), района улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте № 17м без пересадок.
– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной, ж/д вокзала, аэропорта и ДОСААФ можно добраться на маршруте №10 без пересадок.
– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 без пересадок.

До Поликлиники №3 по улице Карла Маркса, 116
–  Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), с автовокзала, Давпона, ул.Морозова, ул.Коммунистической (от ж/д вокзала до "кольца"), остановок "СГУ", "Баня № 4", "Аптека", "ул.Красных Партизан", "Товары для дома" можно добраться на маршруте № 17м без пересадок.
– Из районов Дырнос, ул.Панева, ул.Ручейной можно добраться на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Ж/д вокзал".
– Из районов аэропорта, ЖК "Аура" по ул.Колхозной, ДОСААФ, ул.Маркова, ул.Димитрова можно добраться на маршруте №10 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (по ул.Коммунистическая, 41).
– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 с пересадкой на маршрут №17м на остановке "Поликлиника №3" (по ул.Коммунистическая, 41).

До "Травмпункта" по улице Гаражная, 4
– Из районов Опытной станции, ул.Панева, Дырноса, Лесозавода, Кочпона, ул.Пермской, Чит, ДОСААФ, ул.Гаражной, ул.Димитрова, ж/д вокзала можно добраться на маршруте № 8 без пересадок.
– Из Орбиты (включая район с/х "Пригородный", ЖК "Атлантида"), района улиц Печорская, Карла Маркса, Чкалова, Красных Партизан, остановок "Аптека", "Баня №4" и "СГУ" можно добраться на маршруте № 17м с пересадкой на маршрут № 8 на остановках "Поликлиника №3", "Аврора", "Гостиница "Сыктывкар" и "ЖД вокзал".
– С городского автовокзала, Давпона, района улиц Морозова можно добраться на маршруте № 17м с пересадкой на маршрут № 8 на остановке "ул.Димитрова".
– Из Эжвы (по ул.Мира), Нижнего Чова, районов Доручастка, Орбиты (в районе Октябрьского проспекта), Телецентра, улиц Печорская, Энгельса, Интернациональной, Коммунистической можно добраться на маршруте № 18м с пересадкой на маршрут № 8 на остановке "Поликлиника № 3".

Стоит отметить, что не все пользователи общественного транспорта оценили нововведения. Многим горожанам теперь предстоит ездить до привычных мест назначения с пересадками. Об этом жители столицы написали в социальных сетях. Сыктывкарцы призывают мэрию сохранить старые маршруты и ввести дополнительные, дабы охватить новые районы города.

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